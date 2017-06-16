11:45, 16 Июня 2017
Врио главы Карелии предложил ограничить рост численности краснокнижной нерпы
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Карельские рыбаки пожаловались руководителю Карелии на сокращение уловов на Ладожском озере по вине нерпы, которая съедает попавшую сети рыбу.
Об этом врио главы республики Артур Парфенчиков рассказал на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в правительстве республики.
"Рыбаки говорят, что нерпа съедает рыбу в сетях. Тут вопрос экологического баланса. Численность нерпы никак не регулируется", - сказал Парфенчиков.
О предложении Парфенчикова по поводу ограничения роста численности нерпы читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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