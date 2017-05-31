16:50, 31 Мая 2017
"Вся беда, которая случилась с этой пациенткой, заключается в том, что ее просто никто не лечил"
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Управление Росздравнадзора по Карелии направило в следственные органы материалы проверки психоневрологического интерната в Кондопожском районе после смерти одной из пациенток.
"Вы знаете, мы много проводим проверок. Но то, что мы увидели в медицинской документации этой пациентки… я даже не могу сказать, что это были факты халатного отношения. Это были преступные факты по отношению к своим функциональным обязанностям врача-терапевта и всех медицинских работников, и главного врача в этом интернате", - рассказывает руководитель карельского управления Росздравнадзора Наталья Смирнова.
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