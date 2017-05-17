Введение налога на малодетность – это полный бред, свидетельствует опрос

Так считает большинство читателей "Столицы на Онего".

Напомним, в России предложили ввести налог на малодетность. Налогом должны быть обложены семьи с одним ребенком, а также не имеющие детей не по медицинским показаниям.

"Столица на Онего" поинтересовалась у читателей, идея введения налога на малодетность - это что?

Из 1000 человек, принявших участие в опросе, 514 (51%) респондентов ответили, что данная идея является полным бредом.

Чуть меньшее количество участников опроса – 455 (45%) считают, что введение налога на малодетность - это выкачивание последних копеек у людей.

И лишь 31 человек (3%) считает, что такая инициатива хороша: она поможет повысить рождаемость.