14:37, 17 Мая 2017
Введение налога на малодетность – это полный бред, свидетельствует опрос
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Так считает большинство читателей "Столицы на Онего".
Напомним, в России предложили ввести налог на малодетность. Налогом должны быть обложены семьи с одним ребенком, а также не имеющие детей не по медицинским показаниям.
"Столица на Онего" поинтересовалась у читателей, идея введения налога на малодетность - это что?
Из 1000 человек, принявших участие в опросе, 514 (51%) респондентов ответили, что данная идея является полным бредом.
Чуть меньшее количество участников опроса – 455 (45%) считают, что введение налога на малодетность - это выкачивание последних копеек у людей.
И лишь 31 человек (3%) считает, что такая инициатива хороша: она поможет повысить рождаемость.
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