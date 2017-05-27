"Вы думаете, почему на нас никто не нападает? Потому что эта земля священная"

В Петрозаводске прошли публичные слушания, на которых обсудили проект часовни на пл. Кирова.

На слушания 25 мая пришли около 350 человек, зал городской администрации не смог вместить всех желающих, люди стояли в фойе.

Вышедший к микрофону дизайнер и скульптор Александр Ким призвал присутствующих успокоиться и понять, для чего все-таки нужна часовня именно на этом месте. По его мнению, "музейное окно" - это замечательная идея, но вместо часовни, которая напоминает ему вход в метро, следует поставить что-то другое, например, памятный знак.

Председатель общественной организации "Арт-шатер" Анна Мугачева также выступила за строительство часовни. "Я не могу смотреть на Петрозаводск. Он, хоть и любимый, но, сожалению, некрасивый, неухоженный. Люди стали очень озлобленными, мы даже на слушаниях друг друга не слышим. Но это наш дом, наш город. И если мы хоть что-то сможем сделать, за что наши потомки скажут нам спасибо, давайте сделаем", - сказала она.

"Люди, которые говорят, что в городе много часовен, не в теме, - уверен петрозаводчанин Андрей Лукин. – Чтобы построить часовню, нужно, чтобы была община, чтобы был спрос. Я верующий человек. Мы даем пожертвования на храм добровольно, нас никто не заставляет под пистолетом. А здесь предлагают взять у церкви, чтобы нам это все вернули. Я просто в шоке. Европа отказывается от Христа. И что она получает? Гей-парады и огромное количество беженцев, которые ставят свои храмы. Вы думаете, почему на нас никто не нападает? У нас многие люди не работают, нас всего 130 миллионов, армия ослаблена, но на нас никто не покушается. Потому что эта земля священная. Потому что эта земля церковная. Неверующим этого не понять".

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