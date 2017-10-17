10:29, 17 Октября 2017
Презентация Hyundai Sonata в К-Моторс
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Вы её знаете, но не узнаете.
Приглашаем вас 22 октября на презентацию новой модели Hyundai Sonata седьмого поколения.
Для вас: интересная программа, конкурсы, сюрпризы, ну и конечно – неузнаваемая Hyundai Sonata!
Вы сможете познакомится с новинкой, которая призвана стать новым стандартом стиля, качества, комфорта и безопасности в своем классе, пройти тест-драйв и просто приятно провести время.
Ждем вас 22 октября в 14.00 в салоне официального дилера Hyundai "К-Моторс".
Лесной проспект, 55, телефон 59 33 93.
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