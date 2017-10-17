Презентация Hyundai Sonata в К-Моторс

Вы её знаете, но не узнаете.

Приглашаем вас 22 октября на презентацию новой модели Hyundai Sonata седьмого поколения.

Для вас: интересная программа, конкурсы, сюрпризы, ну и конечно – неузнаваемая Hyundai Sonata!

Вы сможете познакомится с новинкой, которая призвана стать новым стандартом стиля, качества, комфорта и безопасности в своем классе, пройти тест-драйв и просто приятно провести время.

Ждем вас 22 октября в 14.00 в салоне официального дилера Hyundai "К-Моторс".

Лесной проспект, 55, телефон 59 33 93.

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