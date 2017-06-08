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13:59, 08 Июня 2017

"Выборное законодательство подстраивают под победу кандидата от власти"

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Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов прокомментировал решение парламента о назначении выборов главы Карелии на 10 сентября.

Карельский парламент сегодня назначил дату выборов главы республики – они пройдут 10 сентября. Как пояснил руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Карелии Евгений Ульянов, коммунисты голосовали за назначение выборов, поскольку по федеральному законодательству они должны состояться в единый день голосования, однако сама по себе дата крайне неудачна, особенно для Карелии.

- КПРФ выступает за народовластие как один из основных принципов демократического государства. Люди должны участвовать в выборах и активно выражать свое мнение. Однако на сегодняшний день выборное законодательство составлено таким образом, что целиком и полностью работает только на кандидатов от партии власти. Оппозиционным кандидатам и выдвигаться тяжело – необходимо преодолевать муниципальный фильтр, и дата выборов – второе воскресенье сентября, никак не способствует широкому участию граждан в голосовании.

10 сентября жители Карелии еще все на дачах, в последние теплые дни убирают урожай. Они все в лесу, где собирают ягоды и грибы. Продление времени голосования на два часа никакой проблемы не решает. Люди все равно на выборы не придут.

То есть мы видим, что выборное законодательство специально подстраивают  под победу кандидата от власти, когда при низкой явке на участки приводят зависимых людей, и они определяют итоги голосования. Все это порождает неверие граждан в справедливость выборов. Эту практику необходимо ломать.

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Комментарии

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Rmj
2017-06-08 14:23:16
По такой логике мы любые выборы из-за дачников должны проводить зимой?
Или Ульянов полагает, что электорат коммунистов - дачники? да ща! Они-то помнят кто им эти три сотки в болоте дал =)
Гарик
2017-06-08 14:18:57
Ульянов !! Хватит показывать и рассказывать о своем политическом бессилии ,если бы ваша партия думала о людях , а не о своих внутрепартийных интересах вы давно бы нашли себе уважаемого в Карелии кандидата ,помогли бы ему заявиться. А не искать совместного неизвестно с кем единого кандидата. Думаю ,на выборах он бы победил за счет вашего и протестного лектората . А ,так вы обрекли жителей Карелии на безальтернативное голосование ,а регион на дальнейшую стагнацию.
michail
2017-06-08 14:10:35
Да в этом изначально никто не сомневался.
cucuruza
2017-06-08 14:09:36
Последний шанс и очень шаткий для них. Все это понимают как никогда. Понимают ли они, вот вопрос.
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