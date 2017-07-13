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Новости. Политика
10:34, 13 Июля 2017
фото: Игорь Алпеев (слева)

Выдвинутый партией "Народ против коррупции" Игорь Алпеев оказался единороссом

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Кандидат на должность главы Карелии Игорь Алпеев, выдвинутый партией "Народ против коррупции", оказался членом другой партии.

Напомним, общероссийская политическая партия "Народ против коррупции" на съезде в Москве 19 июня выдвинула кандидатом на выборы главы Карелии Игоря Алпеева; 24 июня Алпеев отнес документы в ЦИК Карелии.

В ходе рассмотрения документов выяснилось, что Игорь Алпеев является членом другой партии.

"ЦИК Карелии официально получены сведения о том, что Игорь Алпеев является членом партии "Единая Россия". Ему направлено извещение о выявленном несоблюдении законодательства. Кандидат вправе представить документы, подтверждающие выход из партии, не позднее чем за 1 день до заседания ЦИК Карелии, в ходе которого будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата", - сообщили в избирательной комиссии.

Согласно законодательству, партия не вправе выдвигать на выборы Главы Карелии членов других партий – только своих членов или беспартийных.

Игорь Алпеев родился 14 октября 1957 года в Белгородской области. В 1986 году окончил Северо-Западный заочный политехнический институт, присвоена квалификация инженер-экономист. В настоящее время является генеральным директором ООО "Северо-Западное Финансовое Аудиторское Агентство". Живет в Санкт-Петербурге.

В конце 2016 года фамилия питерского бизнесмена звучала в числе возможных кандидатов на должность главы республики. Тогда сообщалось, что в свое время Игорь Алпеев работал в мэрии Ленинграда вместе с Владимиром Путиным.

В недавнем интервью деловой интернет-газете "Вести Карелии" Игорь Алпеев рассказал, что в Москве ему "предлагали 5 областей", и он предпочел Карелию.

"Республика мне очень нравится, и я хорошо ее знаю, - отметил он. – Еще в молодости, когда я занимался академической греблей, лыжами, можно сказать, на пузе прополз всю Карелию, без палаток спал на снегу. С тех пор постоянно приезжаю в республику, в том числе по своей работе. Люблю отдыхать в Медвежьегорском районе, в глуши, париться в баньке по-черному. И я очень переживаю за судьбу Карелии, которая уже давно находится на последнем месте в рейтинге эффективности российских регионов. Потому я и решился участвовать в избирательной кампании".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2017-07-13 10:39:26
Гребля и лыжи - на пузе? Прекрасно.
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