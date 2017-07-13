Выдвинутый партией "Народ против коррупции" Игорь Алпеев оказался единороссом

Кандидат на должность главы Карелии Игорь Алпеев, выдвинутый партией "Народ против коррупции", оказался членом другой партии.

Напомним, общероссийская политическая партия "Народ против коррупции" на съезде в Москве 19 июня выдвинула кандидатом на выборы главы Карелии Игоря Алпеева; 24 июня Алпеев отнес документы в ЦИК Карелии.

В ходе рассмотрения документов выяснилось, что Игорь Алпеев является членом другой партии.

"ЦИК Карелии официально получены сведения о том, что Игорь Алпеев является членом партии "Единая Россия". Ему направлено извещение о выявленном несоблюдении законодательства. Кандидат вправе представить документы, подтверждающие выход из партии, не позднее чем за 1 день до заседания ЦИК Карелии, в ходе которого будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата", - сообщили в избирательной комиссии.

Согласно законодательству, партия не вправе выдвигать на выборы Главы Карелии членов других партий – только своих членов или беспартийных.

Игорь Алпеев родился 14 октября 1957 года в Белгородской области. В 1986 году окончил Северо-Западный заочный политехнический институт, присвоена квалификация инженер-экономист. В настоящее время является генеральным директором ООО "Северо-Западное Финансовое Аудиторское Агентство". Живет в Санкт-Петербурге.

В конце 2016 года фамилия питерского бизнесмена звучала в числе возможных кандидатов на должность главы республики. Тогда сообщалось, что в свое время Игорь Алпеев работал в мэрии Ленинграда вместе с Владимиром Путиным.

В недавнем интервью деловой интернет-газете "Вести Карелии" Игорь Алпеев рассказал, что в Москве ему "предлагали 5 областей", и он предпочел Карелию.

"Республика мне очень нравится, и я хорошо ее знаю, - отметил он. – Еще в молодости, когда я занимался академической греблей, лыжами, можно сказать, на пузе прополз всю Карелию, без палаток спал на снегу. С тех пор постоянно приезжаю в республику, в том числе по своей работе. Люблю отдыхать в Медвежьегорском районе, в глуши, париться в баньке по-черному. И я очень переживаю за судьбу Карелии, которая уже давно находится на последнем месте в рейтинге эффективности российских регионов. Потому я и решился участвовать в избирательной кампании".