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10:06, 16 Июня 2017

Выдвинутый ЕР кандидатом в губернаторы Артур Парфенчиков отнес документы в ЦИК

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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков отнес в республиканский Центризбирком заявление о своем согласии участвовать в губернаторских выборах 10 сентября 2017 года в качестве кандидата.

Напомним, накануне делегаты регионального отделения "Единой России" на партийной конференции большинством голосов проголосовали за выдвижение кандидатом на выборах главы Карелии руководителя республики Артура Парфенчикова.

Сегодня утром Парфенчиков отнес в Центризбирком Карелии документы, подтверждающие его согласие баллотироваться.

"Документы, которые вы подготовили, соответствуют перечную документов, предусмотренному законом Республики Карелия", - отметил председатель республиканской ЦИК Алексей Бахилин, обращаясь к Артуру Парфенчикову.

В разговоре с журналистами Бахилин сообщил, что другие кандидаты пока не представили документы в ЦИК, так что официально Парфенчиков стал первым выдвинутым кандидатом.

Глава ЦИК также объяснил, что теперь Артур Парфенчиков вправе открыть специальный избирательный счет и осуществлять агитационную деятельность (кроме агитации в печатных СМИ и на телевидении, это право у кандидата появится позднее). В частности, он имеет право встречаться с избирателями и распространять агитационные материалы.

Для того чтобы стать зарегистрированным кандидатом, Артуру Парфенчикову, как и его конкурентам, придется преодолеть муниципальный фильтр: собрать не менее 88 подписей депутатов и глав муниципальных образований.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2017-06-16 10:48:01
Выборы Главы Карелии должны быть в соответствии с законами страны. Аксиома. А если кандидаты, еще до выборов, нарушили Законы? Тогда, выборы недействительны. Аксиома. Гражданин А. Парфенчиков уже нарушил действующее законодательство РФ. Документы на эти правонарушения уже переданы по адресам... Конечно можно участвовать в выборах "губернатора". Ведь такового нет, как в Конституции России, так и Республики Карелия.
Герман
2017-06-16 10:32:29
" Лучше бы не относил"
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