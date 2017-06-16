Выдвинутый ЕР кандидатом в губернаторы Артур Парфенчиков отнес документы в ЦИК

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков отнес в республиканский Центризбирком заявление о своем согласии участвовать в губернаторских выборах 10 сентября 2017 года в качестве кандидата.

Напомним, накануне делегаты регионального отделения "Единой России" на партийной конференции большинством голосов проголосовали за выдвижение кандидатом на выборах главы Карелии руководителя республики Артура Парфенчикова.

Сегодня утром Парфенчиков отнес в Центризбирком Карелии документы, подтверждающие его согласие баллотироваться.

"Документы, которые вы подготовили, соответствуют перечную документов, предусмотренному законом Республики Карелия", - отметил председатель республиканской ЦИК Алексей Бахилин, обращаясь к Артуру Парфенчикову.

В разговоре с журналистами Бахилин сообщил, что другие кандидаты пока не представили документы в ЦИК, так что официально Парфенчиков стал первым выдвинутым кандидатом.

Глава ЦИК также объяснил, что теперь Артур Парфенчиков вправе открыть специальный избирательный счет и осуществлять агитационную деятельность (кроме агитации в печатных СМИ и на телевидении, это право у кандидата появится позднее). В частности, он имеет право встречаться с избирателями и распространять агитационные материалы.

Для того чтобы стать зарегистрированным кандидатом, Артуру Парфенчикову, как и его конкурентам, придется преодолеть муниципальный фильтр: собрать не менее 88 подписей депутатов и глав муниципальных образований.