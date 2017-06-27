"Выдвижение Петеляевой на пост главы Карелии повышает уровень конкуренции, но существенно ситуацию не изменит"

Критических угроз для врио главы Карелии Артура Парфенчикова в результате выдвижения Ирины Петеляевой не возникает, считает вице-президент Центра политтехнологий, политолог Ростислав Туровский.

"Выдвижение Ирины Петеляевой кандидатом на пост главы Карелии от "Справедливой России" существенно не меняет предвыборную ситуацию. Даже в каком-то смысле это жест отчаяния и политический демарш, поскольку "СР" рассчитывала на договоренности с врио главы республики Артуром Парфенчиковым и на то, что он выдвинет Петеляеву в Совет Федерации. Эти договоренности не состоялись. С моей точки зрения, решение Парфенчикова было правильным, поскольку у "СР" сейчас нет мощного ресурса, который помог бы ему в избирательной кампании. Для него эта сделка была бы гораздо менее выгодной, чем для Петеляевой", - сказал Ростислав Туровский сайту politcom.ru.

"Но не состоялся еще один сценарий. Несколько месяцев назад Сергей Миронов предлагал Петеляеву в качестве единого кандидата от оппозиции в регионе. Но этот сценарий тоже провалился, потому что ни КПРФ, ни ЛДПР не согласились на объединение с эсэрами и выдвинули своих кандидатов", - отметил политолог.

"Тем самым, возникает ситуация, когда выдвижение Петеляевой повышает уровень конкуренции, но в то же время "СР" в Карелии находится в кризисном состоянии. Ее ресурсы и поддержка уже не те, что были несколько лет назад. В регионе развернется традиционная конкуренция с участием всех трех партий парламентской оппозиции, которые будут претендовать на свой партийный электорат. Неясно, кто из них займет второе место. Возможно, Петеляева в силу большой личной известности. Но она может занять и более низкое место по результатам кампании", - уточнил Туровский.

"Критических угроз для Парфенчикова в результате этого выдвижения не врзникает. А другая партия, которая могла бы бросить вызов Парфенчикову, - "Яблоко" находится в еще более глубоком кризисе и вообще отказалась от участия в выборах, не имея для этого ресурсов и стратегии работы в ранее перспективном для нее регионе", - добавил политолог.

На данный момент на должность губернатора Карелии претендуют восемь человек: Артур Парфенчиков (выдвинут "Единой Россией"), Николай Тараканов ("Родина"), Ольга Ильюкова ("Патриоты России"), Елена Гнетова ("Партия роста"), Евгений Ульянов (КПРФ), Евгений Беседный (ЛДПР), Игорь Алпеев ("Народ против коррупции") и Ирина Петеляева ("Справедливая Россия").