Выгодное предложение от группы компаний "КСМ"

В наше время стоимость аренды квартиры в месяц часто равна сумме ежемесячного платежа по ипотеке за такую же квартиру.

Если вы платите каждый месяц за съём, так не лучше ли платить за своё?

В жилом комплексе комфорт-класса Уютный на Древлянке можно приобрести 1-комнатную квартиру площадью 33,7 м2 за 1 290 000 рублей, 2-комнатную квартиру площадью 54,4 м2 за 2 040 000 рублей, 3-комнатную квартиру площадью 60 м2 за 2 550 000 рублей.

Первоначальный взнос по ипотеке – 0%.

Принимаем в зачёт имеющееся жильё.

Не надо копить, надо жить!

Телефон отдела продаж 332-700. С проектными декларациями и планировками квартир вы можете ознакомиться на сайте kcm-kvartira.ru.

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