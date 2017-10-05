Выгодное предложение от группы компаний "КСМ"

12:10, 05 Октября 2017
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В наше время стоимость аренды квартиры в месяц часто равна сумме ежемесячного платежа по ипотеке за такую же квартиру.
Если вы платите каждый месяц за съём, так не лучше ли платить за своё?
В жилом комплексе комфорт-класса Уютный на Древлянке можно приобрести 1-комнатную квартиру площадью 33,7 м2 за 1 290 000 рублей, 2-комнатную квартиру площадью 54,4 м2 за 2 040 000 рублей, 3-комнатную квартиру площадью 60 м2 за 2 550 000 рублей.
Первоначальный взнос по ипотеке – 0%.
Принимаем в зачёт имеющееся жильё.
Не надо копить, надо жить!
Телефон отдела продаж 332-700. С проектными декларациями и планировками квартир вы можете ознакомиться на сайте kcm-kvartira.ru.
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