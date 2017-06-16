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07:15, 16 Июня 2017

Выгребные ямы туалетов в загородном лагере Прионежья до сих пор не очищены

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Управление Роспотребнадзора по Карелии опубликовало причины, по которым три загородных стационарных лагеря Прионежья остаются закрытыми.

По результатам проверок управление выяснило, что только загородные лагеря "Старт" (Кондопожский район), "Горняк" (Костомукша»), "Полярный круг" (Лоухский район) и палаточному лагерь "Большое приключение" (Калевальский район) соответствуют всем санитарным нормам.

Нарушения обнаружены в лагерях "Уя", "Айно", "Дружба" (Прионежский район).

Так, в лагере в Уе вода не соответствует  требованиям к хозяйственно-питьевому водоснабжению, используемому для проведения гигиенических процедур (мытье, чистка зубов) в связи с превышением санитарно-химических показателей по марганцу и барию, наличием дефектов отделки помещений, неисправным санитарно-техническим оборудованием.

В лагере "Айно" – нормам не соответствует отделка помещений, не проведены ремонтные работы в пищеблоке, в помещении для хранения продуктов, есть нарушение требований к санитарно-техническому оборудованию. У персонала отсутствует медосмотр.

На территории лагеря "Дружба" не завершены работы по благоустройству, не проведена очистка выгребных ям надворных туалетов, приточно-вытяжная механическая вентиляция находится в нерабочем состоянии, не проведена генеральная уборка жилых помещений, столовой и бани и др.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
анти
2017-06-16 09:01:56
Роспотребнадзор вступил на тропу войны)) "Дружба", как говорилось ранее, отключена от электричества, из-за "аварийных" столбов, которые тракторами не могли свалить)) О какой генеральной уборке вопиет Роспотребнадзор? Не удивлюсь, что и медосмотр давно пройден у сотрудников "Айно"...

Плохо, Котович, очень плохо!
ненец
2017-06-16 08:30:52

"Они не понимают, что мы им говорим" (Игнатьева)
User
2017-06-16 08:13:32
Выгребные ямы не чищены! И это в XXI веке в стране с манией величия! Просто феерично! Кто-то недавно писал про немытые унитазы. Где они? Карельцы до сих пор в яму мимо деревянной дырки справляются!
majan
2017-06-16 09:38:06
User,
И тут Обама успел перед уходом ещё нагадить.
Даёшь развитие автокемпинга с выгребными ямами !
Герман
2017-06-16 08:48:03
User, и виноватых то нет...кругом одна болтовня
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