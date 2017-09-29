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Новости. Экономика
10:06, 29 Сентября 2017

Выяснили, как выросли цены на бензин и дизтопливо в Петрозаводске с сентября 2016

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Стоимость дизельного топлива и бензина в Петрозаводске по сравнению с сентябрем 2016 года выросла порядка на 5%.

Это следует из данных Карелиястата о ценах на автомобильное топливо в конце сентября 2017 и аналогичный период 2016 года, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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