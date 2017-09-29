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Новости. Общество
10:45, 29 Сентября 2017

Выявлены самые проблемные и опасные недострои Карелии

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Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карелии провели рейды по недостроенным и заброшенным социальным объектам в Петрозаводске и Костомукше.

В поле зрения активистов в Петрозаводске попали недостроенные здания учреждения здравоохранения в микрорайоне Древлянка, административного объекта на Комсомольском проспекте, а также бывших школ на улице Волховская и Кирова и дома культуры в Соломенном.

"После замораживания строительства или остановки эксплуатации объект должен быть законсервирован. Но, к сожалению, правила проведения консервации у нас часто не соблюдаются. На местах брошенных строек образуются свалки, как на недостроенном административном здании на Комсомольском проспекте. Они портят облик города, как здание бывшей школы, а затем корпуса университета на улице Кирова, 8. Но самое главное, недостроенные и неэксплуатируемые объекты небезопасны для окружающих, особенно детей и подростков", – сказал эксперт ОНФ Андрей Пилипак.

Самым проблемным объектом, выявленным в ходе рейдов, стало здание бывшего дома культуры в отдаленном микрорайоне Петрозаводска – Соломенное. Доступ к полуразрушенному зданию, которое ранее принадлежало одному из предприятий, не ограничен ни для детей, ни для взрослых. Оно не законсервировано и не охраняется. Битые стекла, арматура, выпадающие из стен кирпичи представляют опасность для окружающих. Дети играют в развалинах, каждый день рискуя получить травмы.

Привлекает подростков и здание школы №8 на улице Волховской, 11. Объект пустует с 2003 года, когда здесь решили сделать реконструкцию, но из планов осуществили лишь ремонт крыши. В результате здание с каждым годом ветшает. Сторож, охраняющий заброшенный муниципальный объект, пытается противостоять вандалам.

"Особое беспокойство у нас вызывает здание бассейна, располагающееся рядом со школой №3 в Костомукше. Спустя два года собственник так и не обеспечил консервацию объекта в соответствии с требованиями законодательства. Это показал наш рейд. Принудить собственника к содержанию и охране недостроев сложно, но мы будем добиваться, чтобы все нарушения были устранены", – сказала член регионального штаба ОНФ в Карелии Оксана Шаманская.

В Костомукше активисты ОНФ обратили внимание на незавершенное строительство девятиэтажного здания многоквартирного дома, расположенного в районе Центра внешкольной работы на улице Ленинградской и здания многоквартирного дома на улице Ленина. Данные объекты не законсервированы и небезопасны для населения.

Как отметили общественники, по всем заброшенным объектам направлены обращения в соответствующие ведомства с просьбой принять меры. Активисты продолжат вести реестр опасных недостроев в Карелии.

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