Вынесен приговор двоим приятелям, которые взламывали гаражи петрозаводчан

Городской суд Петрозаводска приговорил к реальным срокам лишения свободы двоих мужчин, которые обвинялись в серии краж из гаражей.

Как сообщили в суде, летом прошлого года приятели с помощью "физической силы", "металлической арматуры и монтажки" взламывали ворота чужих гаражей и похищали имущество граждан. Ущерб превысил 600 тысяч рублей.

"Судом солидарно с осужденных в пользу потерпевших взыскано свыше 470 тысяч рублей, - отметили в суде. - Ранее судимому за аналогичные преступления молодому человеку назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второму – 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении".

Приговор пока не вступил в силу.