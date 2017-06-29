09:26, 29 Июня 2017
Плативший черную зарплату предприниматель получил штраф в Карелии
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Прокуратура Медвежьегорского района проверила исполнение трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя.
В ходе проверки выявлен факт выплаты работнику неофициальной заработной платы без оформления расчетно-платежных ведомостей, уклонения от заключения трудового договора и ненадлежащего оформления трудового договора работодателем, а также установления заработной платы сотруднику, не достигающей минимального размера оплаты труда.
По результатам проверки в отношении ИП возбуждено дело по ст. 5.27 КоАП ( нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).
Постановлениями Госинспекции труда в Карелии предпринимателю назначены штрафы на общую сумму 7 тыс. рублей.
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