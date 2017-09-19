Выплаты пенсий в Карелии частично сдвинут на более поздний срок: кому и когда

Пенсионный фонд отложил решение о переносе сроков выплаты пенсий жителям Карелии через Сбербанк, речь идет о 18,4 тыс. человек.

Ранее планировалось, что с 2018 года часть пенсионеров, которая обслуживается в Сбербанке, будет получать пенсии не 11-12 числа каждого месяца, как обычно, а позже – в третьей декаде каждого месяца.

Выплачивать пенсии в 3 декаде начали еще в 2015 году. Но это касалось только новоиспеченных пенсионеров – тех, кто вышел на пенсию в 2015-2017 годах.

Планировалось, что с 2018 года к ним присоединятся и другие пенсионеры - те, кто вышли на пенсию раньше 2015 года. В Пенсионном фонде решили сдвинуть на 3 декаду выплаты пенсионерам Кондопожского района и Костомукшского городского округа.

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