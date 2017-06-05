11:56, 05 Июня 2017
Выпускники Карелии сдают самый популярный предмет по выбору
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Одиннадцатиклассники пишут ЕГЭ по обществознанию.
Обществознание уже традиционно самый массовый экзамен по выбору: в региональной информационной системе на него зарегистрировались более 1600 человек. Для проведения ЕГЭ в Карелии задействованы 24 пункта проведения.
Его по обществознанию засчитывают в качестве вступительного экзамена на большинство гуманитарных специальностей. В работу включены задания из пяти основных областей: человек и общество, экономика, социальные отношения, право, политика.
Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла.
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