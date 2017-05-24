Выпускников лишили праздника

В Узбекистане отменили выпускные вечера для школьников, сообщают СМИ. Об этом свидетельствует приказ министерства народного образования страны.

В документе говорится, что категорически запрещается проведение банкетов и выпускных вечеров, сбор средств для проведения экзаменов и покупки подарков учителям. Кроме того, праздники в честь окончания школы пройдут сразу после "последнего звонка" под контролем учителей и приглашенных родителей.

Отмечается, что в стране внедрено 12-летнее обязательное образование, включающее в себя 9 классов средней школы, с последующим обучением в лицее и колледже. В этом году в стране оканчивают 467 тысяч учащихся.

Также и в Чечне запретили собирать деньги на выпускные в школах. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с министром образования и науки республики Исмаилом Байхановым обратил особое внимание на проведение выпускных.

Кадыров рекомендовал не организовывать вечера в школах республики и не собирать деньги с учеников. Проведением выпускных должны заниматься родители и сами школьники:

- Этот вопрос будут решать родительский комитет и сами дети, - написал Кадыров на своей странице в Instagram.

По его словам, в республике достаточно домов торжеств и ресторанов, где можно проводить выпускные. Глава Чечни подчеркнул, что выпускные вечера в республике все-таки будут проводиться, но только вне школ.