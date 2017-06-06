Вышедшим на пенсию в Карелии вернули их взносы – в среднем, по 44 тысячи за 2016 год

Жителям Карелии, которые в период трудовой деятельности добровольно вносили взносы в пенсионные фонды, в 2016 году после выхода на пенсию вернули более 29 млн рублей.

Такие данные публикует региональное отделение Пенсионного фонда по итогам программы государственного софинансирования пенсий за 2016 год.

В прошлом году жители республики – участники программы – внесли на свои счета 37,3 млн рублей. Средняя сумма платежа составила от 2 до 12 тыс рублей в год.

Добровольные взносы работодателей республики, которые участвуют третьей стороной в программе, в 2016 году составили 550,1 млн рублей.

"Как и все остальные пенсионные накопления, эти средства будут выплачены при выходе гражданина на пенсию (или выплачены правопреемникам в случае смерти гражданина). В Карелии в 2016 году 652 участникам программы, которые вышли на пенсию, выплачено уже более 29 млн рублей средств", - сообщили в Пенсионном фонде.

В пересчете на количество новоявленных пенсионеров, средняя сумма, которую им вернули в рамках программы, в 2016 году составила 44,4 тысячи рублей на одного человека.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".