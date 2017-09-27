Выскочивший на дорогу костомукшский школьник попал под внедорожник

В Костомукше в ДТП пострадал 12-летний подросток, внезапно выскочивший на дорогу, сообщает УГИБДД по Карелии.

В 19.30 во вторник в районе дома №6 по проспекту Горняков водитель УАЗ сбил мальчика 12 лет, который выбежал на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства.

В результате происшествия ребёнок получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.