"Высокие отношения": звезду известных сериалов и телешоу побила подруга

После пьяной драки актера госпитализировали.

Подробности госпитализации актера Ильи Глинникова из сериала "Интерны" (Глеб Романенко) стали известны "Московскому комсомольцу".

Как сообщили "МК" в правоохранительных органах, 32-летний Глинников был недоволен совместной жизнью со своей 22-летней девушкой (она уроженка подмосковных Люберец). Молодые люди знакомы 9 месяцев. Барышня, со слов родственников Глинникова, не работает и живет за счет актера. Кроме того, она позволяет себе возвращаться домой в недопустимое время. По этому поводу неоднократно возникали ссоры.

Так и случилось в роковой день. Молодая особа вернулась в квартиру около 9.00, судя по всему, после ночной вечеринки, при этом она находилась в состоянии опьянения.

Глинников, ожидая прихода дамы сердца всю ночь, также на нервной почве выпил спиртного. Как только она заявилась в жилище, актер указал ей на дверь. Слово за слово - возникла драка. По словам родных, девушка разбила актеру все лицо, а сама получила лишь пару синяков. В ход с ее стороны шли не только кухонная утварь и бутылки, но и планшеты, телефоны. После конфликта квартира оказалась разрушена. Драка была настолько ожесточенной, что в жилище везде остались следы крови.

Глинников, когда более-менее пришел в себя, то позвонил родным, они в районе 13.00 примчались на место и вызвали скорую помощь. Обоих пациентов госпитализировали в НИИ Склифосовского. У Глинникова кроме сотрясения мозга рассечен лоб, синяки под глазами, а также обострилась старая травма колена. Медики определили его в отделение травматологии. Потребуется время, чтобы раны затянулись. Поэтому сейчас идет речь о срыве контрактов.

Что касается девушки, то она отказалась от госпитализации, у нее также определили травму головы. Пока Глинников размышляет - писать ли заявление в полицию об избиении. Это будет зависеть от дальнейшего поведения бывшей девушки. Если она не уйдет из его квартиры и вновь нарвется на скандал, то заявление обязательно будет подано.