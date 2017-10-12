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Новости. Культура
12:22, 12 Октября 2017

Выставка об уникальной природе Кижских шхер откроется в музее "Кижи"

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В выставочном зале музея "Кижи" 23 октября в 15.00 на пл. Кирова, 10А откроется новая выставка "Береги землю родимую, как мать любимую".

Экспозиция посвящена истории создания природного заказника "Кижский" и рассказывает об охране природы Кижских шхер. Выставка открывается в Год экологии в России.

Кижские шхеры Онежского озера – одно из красивейших мест Карелии. В 1878 году шведский путешественник Х. Сандеберг, объехавший всю Европу и Север России, писал, что по красоте эти места превосходят не только шхеры всемирно известного озера Меларен в Швеции, но вообще все когда-либо им виденное. Удивительная гармония старинной архитектуры с прекрасными ландшафтами создает здесь ту неповторимую атмосферу, которая сделала Кижи символом Карелии и одним из самых привлекательных и значимых объектов культурного и природного наследия России. Но Кижские шхеры – не просто драгоценная рамка для обрамления памятников. Они сами по себе - выдающееся явление, не имеющий аналогов природный комплекс, отличающийся большим разнообразием всех компонентов - горных пород и минералов, животного и растительного мира, типов лесов, болот и островных сообществ.

Авторы выставки – начальник отдела сохранения природного наследия музея "Кижи" Татьяна Павлова и доктор биологических наук Татьяна Хохлова – задумали показать тесную взаимосвязь природы и человека, рассказать об особо ценных природных объектах - памятниках природы и наиболее интересных видах растений и животных. Сохранение природного наследия не менее важно сохранения наследия культурного. Это хорошо понимают в музее-заповеднике "Кижи" и надеются, что все посетители новой выставки поддержат важность этой миссии.

Зоологический заказник "Кижский" был создан в 1989 году благодаря объединению усилий специалистов, которые приложили к этому всю свою энергию, глубокие знания, были уверены в необходимости таких действий, настойчивы в достижении цели, честно и бескорыстно посвятили сохранению Кижских шхер часть своей жизни. Музей-заповедник "Кижи" также внес свой вклад в организацию заказника и на протяжении многих лет способствовал накоплению научных данных о состоянии природной среды в Кижских шхерах и соблюдению там природоохранного законодательства.

В настоящее время охраняемая территория площадью 50 000 га имеет статус природного заказника федерального значения "Кижский" и находится под контролем ФГБУ "Национальный парк "Водлозерский".

Выставка будет представлена в шести разделах: "Уникальный природный комплекс "Кижские шхеры",  "Роль человека в формировании ландшафтов шхер",  "Первые исследователи и основные этапы изучения природы Кижских шхер", "Богатство растительного и животного мира", "Особо ценные природные объекты Кижских шхер" и "История организации охраны природы. Заказник "Кижский".

Посетители выставки увидят подлинные экспонаты из фондов музея-заповедника "Кижи" и Национального музея Республики Карелия, фотографии, документы, видеоматериалы, предоставленные Институтом биологии Карельского научного центра Российской Академии Наук и Государственным заповедником "Кивач".

Выставка будет работать с 23 октября по 15 декабря. Ждем на выставке детей и взрослых!  Приглашаем на программу, которая включает игровую экскурсию по выставке и мастер-класс по изготовлению "Дневника юного натуралиста". Стоимость — 120 руб. /чел. (при группе от 7 человек).

В музее "Кижи" будут рады целым классам. А если вы захотите провести на нашей выставке урок биологии или  краеведения – добро пожаловать! Заявки принимаются по телефону (814-2) 79-98-66.

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