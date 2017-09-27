Выставка-продажа изделий ручной работы откроется в Петрозаводске

В эту пятницу в ТРЦ "Макси" откроется выставка-продажа изделий ручной работы "Сделано с любовью".

Об этом сообщается на сайте торгово-развлекательного центра.

"Мастера-любители и профессионалы Петрозаводска будут демонстрировать чудесные плоды своего рукодельного творчества: картины из шерсти, украшения, авторское стекло, витраж, мыло, авторские куклы, книги, картины, открытки, изделия из бересты, куклы Тильды, текстиль, сувениры и даже мед!" - отмечается в сообщении.

Ярмарка будет работать каждые пятницу, субботу и воскресенье. Последний день работы – 29 октября.