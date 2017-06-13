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16:58, 13 Июня 2017

Вывести туризм из "тени" призвана реформа налогообложения отрасли. Карелия готова

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В Госдуме намерены предложить реформу системы налогообложения в туристической отрасли, чтобы уменьшить нагрузку на бизнес и снизить цены на отдых.

А в правительстве Карелии знают, как вывести из "серой зоны" самозанятых граждан, которые используют свои дома для приема туристов.

Об этом заявил зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов, выступая на круглом столе по реализации поручений президента по развитию туризма.

По его словам, основной задачей сейчас является создание условий, которые позволят вывести часть участников туристического рынка из тени.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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