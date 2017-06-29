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08:35, 29 Июня 2017

Взрослые и дети пробегут ночью несколько десятков километров по горному парку в Карелии

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В Сортавальском районе состоится первый ночной легкоатлетический пробег "EcoTrail Ruskeala".

В Сортавальском районе на территории Горного парка "Рускеала" 1 и 2 июля состоится уникальный легкоатлетический пробег "EcoTrail Ruskeala".

Формат мероприятия рассчитан на сочетание спорта и туризма в одном из самых красивых мест Республики Карелия в период белых ночей.

Старт забега будет дан 1 июля в 21:00 на территории горного парка. В программу мероприятия включен бег на дистанции 5, 10 и 21 км по живописной местности в окрестностях Рускеалы.

Дополнительно будут организованы детские забеги на дистанции до 3 км.

Легкоатлетический пробег соберет 260 участников из разных регионов России и стран Европы и Азии. Мероприятие пройдет под эгидой решения проблем экологии, бережного отношения к природе.

Организаторы мероприятия – участники проекта KareliaSkiFest, - порадуют каждого участника пробега памятной сувенирной медалью и множеством интересных событий. Итоги пробега пойдут в зачет кубка "KareliaSkiFest", который будет разыгран по результатам сезона 2017 года, сообщается в паблике "Eco Trail Ruskeala/Мраморный каньон".

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Комментарии

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Онего
2017-06-29 10:53:57
Трагедии их ничему не учат.....
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