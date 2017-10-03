За дорожным движением в Финляндии будут следить дроны

Полиция Финляндии заказала 14 новых квадрокоптеров общей стоимостью 350 тысяч евро.

Финская полиция будет использовать летающие дроны с камерой для контроля за дорожным движением, наблюдением за людьми и местностью в ходе массовых мероприятий. Об этом сообщает "Фонтанка.Fi".

Уже сейчас в распоряжении полиции находится от 50 до 100 дронов.

Тестирование нового оборудования началось ещё год назад.