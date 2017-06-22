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17:40, 22 Июня 2017

За мат в семье будут сажать на 15 суток

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Комитет Госдумы предложил ужесточить закон об ответственности за мелкое хулиганство.

Административный арест на 15 суток и обязательные работы на 40 суток. Так предложил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ужесточить закон об ответственности за мелкое хулиганство. При этом будет изменена и трактовка закона. Из его текста исчезнет словосочетание "в общественных местах", сообщают "Вести.ру".

В частности, если закон будет принят, то будут наказывать за нецензурную брань не только в общественных местах, но и в семье.

Также предлагается увеличить штраф за мелкое хулиганство, установив его в диапазоне от одной до двух тысяч рублей. Сейчас штраф варьируется от 500 рублей до 1 тысячи.

Предложения об изменении Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) внесла группа депутатов фракции "Единая Россия" еще в 2014 году.

Если же мелкое хулиганство, то есть оскорбительное приставание к гражданам, нецензурная брань или другие умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу, нарушающие общественный порядок и (или) спокойствие граждан, а равно сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества, будут сопровождаться неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, то наказание будет строже. От штрафа от 2 до 3 тысяч рублей, против сегодняшних 1000-2500 рублей, до административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 50 часов.

Повторное правонарушение увеличивает штрафы до 3-5 тысяч рублей, административный арест предполагается на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 80 часов.

Кстати, это еще одна законодательная новация. В действующей редакции КоАП никакой нормы о повторности правонарушений нет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Denis
2017-06-22 20:55:49
На кол эту Единую Россию
Denis
2017-06-22 20:53:47
Охренеть у многих зарплата в Свердловской области 10000р. Это что за мат пол за отдавать.
sherhan2
2017-06-22 19:09:37
Так и представил,как участковый сидит под балконами по вечерам и ждёт,когда дядя Петя на тётю Дуню матернётся.
michail
2017-06-22 19:08:48
Хотелось бы посмотреть и от души посмеяться над тем как этот закон будет исполняться в жизни, а его инициаторов давно пора отправить в палату №6.
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