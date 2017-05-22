За ночной шум предложили штрафовать на 100 тысяч рублей

В Госдуму внесен законопроект о штрафе за нарушение тишины ночью и в выходные, сообщает "Российская газета".

Поправки внесли в понедельник в Думу вице-спикер Игорь Лебедев, глава комитета по труду Ярослав Нилов и депутат Владимир Сысоев, сообщили в ЛДПР.

- Актуальность вносимого законопроекта еще больше возрастает для граждан, проживающих в крупнейшем мегаполисе страны - городе Москве в связи с намечаемой "ударными" темпами реновацией жилья, - отмечают авторы.

Риск шума грозит не только переселенцам, но и их соседям. Если не принять превентивных законодательных мер на федеральном уровне, то вероятность нарушения покоя граждан и тишины в ночное время будет чрезвычайно велика, указывают депутаты.

В поправках предлагается взимать штраф за шумные действия с 22 часов до 6 часов не только в жилых домах, но и в гостиницах, общежитиях, объектах социального назначения (в том числе объектах здравоохранения, образования), в жилых зонах и на территориях объектов социального назначения. Чревато штрафом и совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину при проведении строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ с 22 часов до 7 часов, а также в выходные и нерабочие праздничные дни.

Штраф для граждан предполагается в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; для должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Штрафовать будет полиция.

Исключение авторы сделали для действий, направленных на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций и т.п. В этот список вошло и совершение богослужений, а также культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами власти.

В пояснительной записке отмечается, что региональные законы о тишине не всегда действуют из-за того, что "статус должностных лиц региональных административных структур существенно отличается от статуса сотрудников полиции". Так, должностные лица региональных административных структур не наделены правами достаточными для того, чтобы оперативно возбуждать дела об административном правонарушении по таким составам. Кроме того, оперативно реагировать они не могут из-за режима работы.