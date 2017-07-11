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Новости. Общество
18:00, 11 Июля 2017

За отдых за границей с жителей России предлагают брать особый сбор

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Депутаты предложили взимать с туристов помимо курортного сбора за отдых в собственной стране особую пошлину за выезд в другие государства.

Соответствующее обращение было направлено на имя главы федерального агентства по туризму Олега Сафонова, сообщает "Российская газета".

- Рост спроса на рынке летних путешествий поставил отечественные курорты и здравницы в несколько невыгодное с точки зрения экономики положение, - заявляет автор обращения, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. - Недобросовестные туроператоры в погоне за прибылью и клиентом создали серьезный перекос в пользу дешевых, но сомнительных с точки зрения комфорта и безопасности курортов ближнего зарубежья.

По мнению парламентария, подобное государственное вмешательство в частный рынок туристических услуг приведет исключительно к положительным результатам. Он считает, что доходы казны с данного сбора можно было бы направить на развитие материально-технической и инфраструктурной базы Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Кавказа и других перспективных туристических направлений России. Размер сбора должен определяться в зависимости от страны, куда потребитель приобрел путевку, но не должен превышать максимальной отметки 100 рублей за сутки пребывания.

С 2018 года в России стартует эксперимент по взиманию курортного сбора с отдыхающих в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Изначально Госдума закладывала в законопроект фиксированную сумму - по 100 рублей в сутки с человека, однако в настоящее время обсуждается вариант  сокращения ее вдвое - до 50 рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-07-11 18:20:21
Татупеды уже из пальца высасывают предлоги, чтобы еще глубже залезть в народный карман, не думая про последствия! Кто не дурак - поедет за границу "дикарем", а туроператоры, благодаря жадности татупедов, получат убытки.
Паганини
2017-07-11 18:10:11
У нас, кроме как брать с народа три шкуры, хоть что-то будет меняться?
Гость
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