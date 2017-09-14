12:45, 14 Сентября 2017
Зачем карельской медицине японская модель "бережливости"?
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Несколько медучреждений Карелии стали первопроходцами проекта "Бережливая поликлиника", основанного на японском опыте. Что из этого вышло?
Федеральный проект "Бережливая поликлиника" внедряется в Карелии: первые медицинские учреждения, как сообщают в Минздраве республики, завершили первый этап перехода на принципы "бережливого производства". Насколько применима японская модель (а все прекрасно знают, что идея позаимствована у соучредителя автомобильного концерна Toyota) к реалиям российского здравоохранения?
Подробнее читайте на страницах интернет-газеты "Вести Карелии".
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