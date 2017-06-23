Зачем нужен "муниципальный фильтр" на выборах, объяснила секретарь ЦИК России

Муниципальная поддержка кандидата на должность главы региона вносит "элемент ответственности", заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина, которая находится сейчас в Карелии.

В Карелии 22 и 23 июня находится с рабочим визитом секретарь ЦИК России Майя Гришина. Накануне она встретилась с представителями региональных отделений политических партий, а также ответила на вопросы журналистов.

Во время брифинга представители СМИ затронули тему "муниципального фильтра". Напомним, сейчас кандидату на должность главы Карелии для регистрации необходимо заручиться поддержкой депутатов и глав муниципальных образований: собрать не менее 88 подписей. Для некоторых претендентов на пост руководителя региона это оказывается непосильной задачей. Так может, стоит отменить муниципальный фильтр или сделать его минимальным?

"Муниципальный фильтр – это одна из тех позиций, которые постоянно обсуждаются. Предложения высказываются разные, они все уже обобщены", - сказала Майя Гришина.

Она отметила, что в данном случае "три направления есть для предложения к законодателю".

"Первое – это снять ограничение по количеству поддерживаемых кандидатов одним депутатом. Сейчас сказано, что депутат только одного кандидата может поддержать и, если он поддержал двух, то действительной считается та подпись, которая поставлена первой. Если снять это ограничение, то депутат сможет поддержать разных кандидатов, и снимутся некоторые напряженные моменты, которые бывали уже, как показывает практика, в ходе кампаний", - отметила представитель ЦИК России.

Второй вариант, по ее словам, это освобождение от сбора подписей только парламентских партий или партий, получивших дополнительную поддержку избирателей в ходе предыдущих кампаний.

"Третий вариант – отменить, но, наверное, тогда вернуть что ли сбор подписей избирателей, или какие другие формы, потому что даже любая, самая радикальная политическая партия признает, что какой-то критерий для попадания в избирательный бюллетень должен быть", - сказала Майя Гришина.

Она также отметила, что муниципальная поддержка вносит "элемент ответственности".

"Выбор кандидата на должность главы субъекта не является выбором обычного кандидата. У кандидата на должность главы субъекта, помимо политических качеств, должны быть качества, которые должны потом обеспечивать экономическое и социальное благополучие региона. Поэтому муниципальная поддержка в данном случае вносит элемент ответственности местных избранников за то, кто будет затем заниматься непосредственно жизнедеятельностью региона", - заключила секретарь ЦИК.