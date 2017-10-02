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Новости. Общество
18:20, 02 Октября 2017

Зачем осужденным Карелии кабина гласности

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Читайте репортаж из колонии строгого режима №1, где отбывают наказание рецидивисты.

Журналист "Столицы на Онего" побывала в колонии строгого режима №1 в Сегежском районе. 

Запускали нас в колонию по трое, бОльшим составом в помещении контрольно-пропускного пункта находиться было нельзя.

Сдав телефоны и документы, взамен мы получили пропуск и металлический жетон.

Железная дверь с решеткой – КПП - и снова железная дверь – рамка металлодетектора – и вот мы на зоне: с жетоном в кармане и фотоаппаратом в руках.

Миловидная сотрудница распахнула пред нами двери комнаты для краткосрочных свиданий.

Здесь осужденные через стекло в течение 4 часов могут общаться с посетителями по телефону. Все разговоры контролирует сотрудник учреждения.

Краткосрочные и длительные свидания положены всем осужденных, но их количество варьируется от срока наказания, тяжести преступления и поведения заключенного в исправительной колонии.

Если помещение для краткосрочных свиданий нас не сильно впечатлило, то комната гостиничного типа для длительных свиданий вызвала просто зависть.

Здесь и мягкая двуспальная кровать, накрытая цветным покрывалом, телевизор, холодильник, стол, еду приносят уже готовую.

Побаловать себя можешь и привезенными лакомствами, разрешенными при передаче.

Если посетители приедут с ребенком, то для него предусмотрена детская комната с игрушками и книжками.

В детской со стен на тебя смотрят герои мультфильмов – веселые яркие картины нарисованы осужденными.

Также в блоке для длительных свиданий есть душ, туалет и кухня с плитой и холодильником.

Вся обстановка приближена к домашним условиям, и вырваться сюда возможно на 3 три дня для встречи с самыми близкими людьми.

Возможно, по этой причине в колонии каждый месяц проводятся свадьбы.

Покинув помещения для свиданий, мы оказались на улице, в небольшом проходе, огороженном колючей проволокой.
И вот перед нами зона.

Огромный город, живущий по своим законам и распорядку. Здесь есть всё – и церковь, и школа, и училище, и спальные корпуса, баня, котельная, производство – мебельный цех и швейный. Даже огороды с картошкой и кабачками, кустами смородины. А в центре Кабина гласности.

Подробнее обо всем читайте здесь.

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