09:52, 03 Июля 2017
Зачем Петрозаводску статус столицы?
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В городе создано общественное движение в поддержку инициативы о столичном статусе.
Петиция в поддержку присвоения Петрозаводску официального статуса столицы Карелии, размещенная на сайте Change.org, набирает все больше голосов. Авторы обращения выступают за принятие соответствующего закона депутатами, а также просят провести общегородской опрос на тему: нужен ли городу столичный статус?
О том, зачем это нужно, рассказала директор Академического лицея Елена Лоцман. Подробности – в нашем материале.
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