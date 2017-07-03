Зачем Петрозаводску статус столицы?

В городе создано общественное движение в поддержку инициативы о столичном статусе.

Петиция в поддержку присвоения Петрозаводску официального статуса столицы Карелии, размещенная на сайте Change.org, набирает все больше голосов. Авторы обращения выступают за принятие соответствующего закона депутатами, а также просят провести общегородской опрос на тему: нужен ли городу столичный статус?

О том, зачем это нужно, рассказала директор Академического лицея Елена Лоцман. Подробности – в нашем материале.