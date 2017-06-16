Задержаны двое мужчин, которые избили 13-летнего школьника и украли у него телефон

В Петрозаводске двоих мужчин заподозрили в разбойном нападении на школьника.

По версии следствия, 13 июня подозреваемые напали на 13-летнего мальчика в городе Петрозаводске. Они избили его и похитили мобильный телефон.

"С телесными повреждениями потерпевший доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана медицинская помощь. Подозреваемые с места происшествия скрылись, но в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны, рассказали в пресс-службе регионального управления СУ СК РФ.

По ходатайству следователя судом в отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго задержанного следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в ближайшее время.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.