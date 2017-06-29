Задорнов смирился со смертельной болезнью и, попрощавшись со всеми, уехал

Российский писатель и юморист Михаил Задорнов смирился со своей смертельной болезнью и отказался от лечения. У артиста обнаружили рак мозга и он, отчаявшись, уехал, попрощавшись с друзьями.

О своей болезни Задорнов объявил в социальной сети еще в прошлом году. Уже тогда он нуждался в срочной операции, сообщается на сайте "Территория новостей".

Он отправился в Берлин на лечение, потом сообщил что уехал в Прибалтику, и искать его бессмысленно. Там ему сделали химиотерапию, но близкий друг юмориста рассказал, что все это не дало никаких результатов.

Отчаявшись от того, что он просто умирает на глазах у всех и ничего не может с этим сделать, Задорнов уехал в Юрмалу, жить на даче.