19:40, 29 Июня 2017
Задорнов смирился со смертельной болезнью и, попрощавшись со всеми, уехал
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Российский писатель и юморист Михаил Задорнов смирился со своей смертельной болезнью и отказался от лечения. У артиста обнаружили рак мозга и он, отчаявшись, уехал, попрощавшись с друзьями.
О своей болезни Задорнов объявил в социальной сети еще в прошлом году. Уже тогда он нуждался в срочной операции, сообщается на сайте "Территория новостей".
Он отправился в Берлин на лечение, потом сообщил что уехал в Прибалтику, и искать его бессмысленно. Там ему сделали химиотерапию, но близкий друг юмориста рассказал, что все это не дало никаких результатов.
Отчаявшись от того, что он просто умирает на глазах у всех и ничего не может с этим сделать, Задорнов уехал в Юрмалу, жить на даче.
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