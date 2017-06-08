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17:40, 08 Июня 2017

Захарова рассказала, сколько сигарет в день выкуривает Лавров

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Времена, когда министр иностранных дел Сергей Лавров был заядлым курильщиком, остались в прошлом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Думаю, что я не раскрою секрета — мне кажется, он сам говорил об этом в интервью. Действительно, был заядлым курильщиком, сейчас он значительно снизил количество выкуриваемых сигарет. Буквально до пары в день", — цитирует Захарову РИА Новости.

"Это в большей степени осталось традицией, нежели ежедневной необходимостью. Действительно, по итогам переговоров со своими коллегами он может поддержать какую-то беседу, в том числе выкурив сигарету. Но еще раз говорю, что времена, когда можно было его назвать заядлым курильщиком, остались в прошлом", — добавила дипломат.

Сергей Лавров много лет был известен как заядлый курильщик. В частности, в начале 2000-х он активно боролся с антитабачной кампанией, когда тогдашний генсек международной организации Кофи Аннан запретил курение в помещениях, как это было сделано в США.

Лавров, который занимал должность постпреда, отказывался перестать курить в здании, объясняя сотрудникам охраны ООН, что комплекс организации является международной территорией, где не действуют американские законы, а генсек должен был перед введением запрета посоветоваться с дипломатами.

Несколько лет назад в одном из интервью министр признался, что стал курить гораздо меньше и ведет здоровый образ жизни.

 

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