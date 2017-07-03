17:00, 03 Июля 2017
Захватите зонтик: сильный дождь ожидается завтра в Петрозаводске
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Во вторник, 4 июля, в Карелии пройдут дожди с грозами, предупреждает Гидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, в районах республики ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на юге пройдет небольшой, местами умеренный дождь; днем дожди, местами сильные, ожидаются в большинстве районов Карелии, возможны грозы.
Ветер слабый, при грозе – порывистый.
Температура воздуха ночью +9, +14, на севере +3, +8 градусов по Цельсию. Днем +18, +23, на юге местами +13, +18.
В Петрозаводске утром и днем дождь, временами сильный.
Температура ночью +12, +14, а днем +15, +17 градусов.
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