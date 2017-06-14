Новости. Общество
14:50, 14 Июня 2017

Заказать пиццу с доставкой по городу

По теме

"Потихоньку соберу родственников, подружек. Накрою на стол": Валентина Пивненко отмечает юбилей
14.06.17 15:19
Число семей, получающих детские пособия по 11-12 тысяч рублей, в Карелии выросло на 20%
14.06.17 14:58
Заказать пиццу с доставкой по городу
14.06.17 14:50
Все новости
Загрузка...

Вкуснейшее национальное итальянское блюдо, которое не первый десяток лет любимо по всему миру – пицца.

В каждой стране ее научились "национализировать", добавляя в начинку свои любимые ингрдиенты. В Индии – имбирь и соевый творог, в Японии – морепродукты, в восточных странах – карри, в России – маринованные огурчики и даже шпроты.

Быстрая доставка пиццы сегодня есть в каждом городе, в некоторых странах существуют дни и даже целые месяцы, посвященные этому лакомству!

В чем особенность блюда, что оно так полюбилось повсеместно – можно только предполагать. Одним из-за тягучего сыра, другим нравится хрустящая корочка теста, третьим – разнообразие, что дарит пицца. Однако главное ее достоинство – универсальность.

Есть можно: дома, на работе, в дороге, в ресторане, на отдыхе – где угодно! Каждый раз разную – мясную, грибную, вегетарианскую или сладкую – под настроение и случай.

повод заказать пиццу есть!

Пицца – блюдо сытное, аппетитное, полезное, в ней содержаться углеводы, белки, витамины. Лишний повод заказать ее не ищут, покупают и делают самостоятельно большинство семей. Но одно дело положить на мучную лепешку все, что было в холодильнике, и другое – вкусить лакомство, любовно приготовленное мастером.

К наиболее популярным поводам заказать пиццу относятся:

  • Бизнес-ланчи в офисе, не оборудованном заведениями общепита. Тогда доставка еды, вкусной и полезной, оказывается кстати.

  • Спонтанные вечеринки, посиделки с друзьями, встречи с которыми не планировалось. Здесь пицца становится незаменимой и питательной закуской, не требующей специальной посуды.

  • Детские праздники и дни рождения – малышня любит это лакомство больше всех! А удовольствие поглощать его в веселой, дружной компании увеличивает радость и создает праздничное настроение.

  • Пикники на природе, когда нести с собой полную корзину еды не хочется, либо площадка не предполагает разведение открытого огня для барбекю или мангала – готовая пицца становится еще вкуснее!

  • Уютный домашний вечер, проведенный перед телевизором или компьютером, когда не хочется отвлекаться от любимого фильма или игры, чтобы приготовить поесть.

На самом деле поводов заказать пиццу гораздо больше и известны они каждому!

доставка пиццы на дом или в офис – решение многих проблем

Не стоит постигать азы кулинарии самостоятельно. Доверьте это дело профессионалам и оформите заказ через специальную компанию. Помимо вкусного и питательного блюда вы получите:

  • возможность оставить посуду чистой – ведь пиццу едят руками, тарелки и вилки не нужны;

  • экономия сил и времени на приготовление пищи, особенно актуально, когда целый день крутишься как белка в колесе, свободной минуты не найти;

  • это выгодно – покупка продуктов, траты на электричество и потеря времени стоят гораздо больше, нежели привезенная готовая еда;

  • это быстро – среднее время доставки обычно в районе часа-полутора, как раз нагуляете аппетит.

А еще, доставка от спецкомпании – это всегда гарантия качества продуктов и скидки на большие объемы.

На правах рекламы

По теме

"Потихоньку соберу родственников, подружек. Накрою на стол": Валентина Пивненко отмечает юбилей
14.06.17 15:19
Число семей, получающих детские пособия по 11-12 тысяч рублей, в Карелии выросло на 20%
14.06.17 14:58
Заказать пиццу с доставкой по городу
14.06.17 14:50
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
09.06.2017, 11:26
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя 
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
13.06.2017, 13:23
Стало известно, когда закончится дождь в Карелии
07.06.2017, 16:08
Руководитель аппарата Заксобрания Карелии пойман пьяным за рулем
07.06.2017, 09:25
Личинки червей нашли в муниципальном бассейне на Хейкконена

Аналитика

13.06.2017 12:48
Политкухня
"Понадобится больше следователей" 1
В Карелии выборы главы республики будут проводиться после 15-летнего перерыва. Что  принципиально новое ждет избирателей? 
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 6
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  30
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Выборы для Парфенчикова 13
07.06.2017 11:52
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:47
Частная жизнь
"Я шумиху не люблю" 3
Валентина Николаевна Пивненко отмечает "тихий" юбилей.
Первый внедорожник SKODA KODIAQ: открытие нового мира
Сегодня 09:15
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 3
13.06.2017 13:28
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Корсар
Концерты завтра (1)
Show must go on
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Его собачье дело
Анна Каренина. История Вронского
Чужой: Завет
Нелюбовь
Одаренная
Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»