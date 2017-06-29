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11:14, 29 Июня 2017

Заключенные Карелии получили аттестаты об образовании

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Торжественное вручение документов состоялось в школе при учреждении ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Карелия.

Со словами напутствия к осужденным обратились представители администрации исправительного учреждения и коллектив педагогов, которые пожелали выпускникам стать законопослушными гражданами.

По результатам государственной итоговой аттестации документы об основном общем образовании получили 29 учеников 9 класса, о среднем образовании – 22 выпускников 12 класса. Уже в сентябре их ждут в образовательном учреждении №30, работающем при колонии, здесь осужденные смогут получить рабочие специальности - плотника, столяра, паркетчика, швеи, машиниста котлов, оператора швейного оборудования, станочника деревообрабатывающего оборудования и другие.

Также выпускникам 12 класса предоставляется возможность получить высшее образования в стенах колонии, если они предварительно сдадут вступительное тестирование.

Получение образования в местах лишения свободы является одним из основных средств исправления осужденных. Считается, что полученные специальности позволят быстрее адаптироваться в обществе и найти работу.

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