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10:59, 25 Мая 2017

Закон о выборах главы Карелии принят в окончательном чтении

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Законодательное собрание приняло в третьем, окончательном, чтении законопроект "О выборах главы Республики Карелия".

На заседании Заксобрания республики, которое состоялось в четверг, депутаты в окончательном чтении приняли законопроект "О выборах главы РК", инициированный региональной ЦИК в связи с изменениями федерального законодательства.

"За" проголосовали 28 депутатов, "против" – двое.

В общей сложности депутаты поддержали 45 поправок. Прежде всего, они касаются вопросов подготовки и проведения выборов, выдвижения кандидатов на пост губернатора, предвыборной агитации, установления итогов голосования.

Одна из поправок, внесенная группой парламентариев и поддержанная сегодня депутатским корпусом, связана с увеличением времени голосования с 20 до 22 часов.

Выборы главы Карелии состоятся 10 сентября. 

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Комментарии

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deep
2017-05-25 12:27:27
С 20 до 22 это очень серьезно! Балаболы, а то что работы в Карелии нет, молодежь прет отсюда с космической скоростью!
michail
2017-05-25 11:25:12
Едроссы кроят и кроят несчастные законы о выборах на всех уровнях-все боятся остаться за бортом.
ненец
2017-05-25 12:22:29
michail, а лосёнок всё меньше и меньше.
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