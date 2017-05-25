Закон о выборах главы Карелии принят в окончательном чтении

Законодательное собрание приняло в третьем, окончательном, чтении законопроект "О выборах главы Республики Карелия".

На заседании Заксобрания республики, которое состоялось в четверг, депутаты в окончательном чтении приняли законопроект "О выборах главы РК", инициированный региональной ЦИК в связи с изменениями федерального законодательства.

"За" проголосовали 28 депутатов, "против" – двое.

В общей сложности депутаты поддержали 45 поправок. Прежде всего, они касаются вопросов подготовки и проведения выборов, выдвижения кандидатов на пост губернатора, предвыборной агитации, установления итогов голосования.

Одна из поправок, внесенная группой парламентариев и поддержанная сегодня депутатским корпусом, связана с увеличением времени голосования с 20 до 22 часов.

Выборы главы Карелии состоятся 10 сентября.