16:28, 28 Сентября 2017
Стали известны последствия закрытия одного из крупнейших строительных гипермаркетов в Петрозаводске
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Гипермаркет строительных материалов и товаров для дома "Коди" в Петрозаводске объявил о скором закрытии.
Как сообщили "Вестям Карелии" в администрации гипермаркета, магазин на улице Путейской прекратит работу в конце октября, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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