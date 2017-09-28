Стали известны последствия закрытия одного из крупнейших строительных гипермаркетов в Петрозаводске

Гипермаркет строительных материалов и товаров для дома "Коди" в Петрозаводске объявил о скором закрытии.

Как сообщили "Вестям Карелии" в администрации гипермаркета, магазин на улице Путейской прекратит работу в конце октября, сообщают "Вести Карелии".

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