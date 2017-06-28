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16:26, 28 Июня 2017

Закрытым бассейном в Кондопоге займется комиссия депутатов и правительства Карелии

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В правительстве Карелии дано поручение разобраться с плавательным бассейном в Кондопоге, сообщила депутат регионального парламента Анна Лопаткина.

"В связи с обращениями, поступающими в мой адрес, как от жителей, так и от представителей комбината, сообщаю, что по данному вопросу обратилась в правительство Карелии", - сообщила Анна Лопаткина.

По ее словам, заместителю премьер-министра правительства республики Ларисе Подсадник уже дано поручение собрать комиссию с выездом на объект для детального рассмотрения данного вопроса.

"На данный момент есть разные позиции руководства ОАО "Кондопога", и главы Кондопожского городского округа. Считаю, что основная задача сохранить бассейн для жителей, не оставить его законсервированным, что иначе неминуемо приведет к его дальнейшему разрушению", - сказала Лопаткина.

Напомним, ранее на интернет-ресурсах Кондопожского района появилась информация о закрытии бассейна, будущее которого до сих пор не определено.

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