Заксобрание Карелии покупает устройство для защиты внутренней информации

Заксобрание Карелии объявило несколько аукционов на покупку мебели, криптомаршрутизатора и диспансеризации народных избранников.

Как следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок, карельский парламент намерен приобрести криптомаршрутизатор за 1 млн 136 тыс рублей (здесь и далее указаны начальные цены аукциона). Данное устройство предназначается для защиты и шифрования цифровой информации виртуальных корпоративных сетей.

На изготовление информационных табличек, Заксобрание намерено израсходовать порядка 135,5 тысяч рублей – это начальная цена аукциона.

Еще 394 тысячи рублей выделены для ремонта помещений на втором и четвертом этажах.

Канцелярских товаров предполагается закупить на 321,3 тысячи рублей, а мебели – на 499,5 тысяч рублей.

Также парламент намерен купить осенью газонокосилку за 38,5 тысяч рублей.

Для диспансеризации депутатов и сотрудников парламента объявлен аукцион на 260,1 тысячи рублей.