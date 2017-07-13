Заксобрание отказалось наказывать Баева за пьянство за рулем

Парламент не стал наказывать бывшего заместителя главы региона, руководителя аппарата Законодательного собрания Карелии Вячеслава Баева за пьянство за рулем.

Напомним, 21 мая 2017 года Баев был остановлен сотрудниками ГИБДД за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Его лишили водительских прав.

Заксобрание после этого начало служебную проверку.

"Служебная проверка по результатам правонарушения, которое допустил Вячеслав Геннадьевич Баев, проведена. В результате служебной проверки установлено, что это правонарушение не связано со служебной деятельностью и с точки зрения действующего законодательства оснований для привлечения его к дисциплинарной ответственности нет", - сказал на пресс-конференции спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.