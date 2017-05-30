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11:57, 30 Мая 2017

Зам Парфенчикова связал рост уличной преступности в Беломорском районе с отсутствием там народных дружин

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Заместитель главы Карелии Александр Пшеницын раскритиковал власти Беломорского района за "плохую" работу по созданию народных дружин, напомнив о росте уличной преступности в районе в полтора раза.

На заседании республиканской комиссии по профилактике правонарушений, которое состоялось во вторник, замглавы администрации Беломорского района Лариса Саламахина рассказала о работе по созданию народных дружин, которая проводится в районе.

По ее словам, в населенных пунктах района есть люди, которые помогают силовикам обеспечивать общественный порядок.   

"Это люди, которые при администрации с сотрудником полиции, с участковым проходят дворы, где не очень благополучное население, дежурят на всех массовых мероприятиях", - сказала она, добавив, что, как правило, это женщины, работающие в учреждениях социальной сферы, поскольку в основном именно такие организации и остались в районе.

При этом официальных народных дружин, отметила Лариса Саламахина, в Беломорском районе нет, поскольку к их регистрации люди относятся "пока не очень".   

"Они говорят: мы согласны, мы будем продолжать эту работу, но не с удостоверением. У них какая ассоциация в голове: если человек выходит с удостоверением и повязкой, он это уже воспринимает - несмотря на то, что это добровольно, - как работу. И за это уже хочет получать что-то: или деньги, или отпуск. Начинают вспоминать далекие времена (и думают), что мы что-то им должны каким-то образом компенсировать", - объяснила представитель администрации.

Замглавы Карелии Александр Пшеницын, который является председателем комиссии, признался, что не понимает, как может работать незарегистрированная народная дружина.

"Люди осуществляют эту работу, но они не зарегистрированы, - сказал он. - А каков его статус? Вот он вышел: ни повязки нет, ни удостоверения, он начинает крутить руки, вы уж извините, может, я сгущаю краски, а человек кричит: "Помогите, хулиганы зрения лишают". Как-то все это нездорово получается".

Пшеницын раскритиковал работу районной администрации, напомнив, что закон о народных дружинах был принят еще в 2014 году. Также он фактически связал отсутствие зарегистрированных народных дружин с ростом уличной преступности в районе.

"2014 год, а сегодня уже 2017-й. Понятно, что мы на севере живем, мы такие замороженные, медленно раскачиваемся. Но вот, допустим, из справки: количество преступлений, совершенных на улицах в Беломорском районе, возросло на 52%. Для чего нам нужны дружины: для того, чтобы как раз помочь сотрудникам правоохранительных органов на улице. И даже уже появление дружинника оказывает пассивное, но, тем не менее, влияние. Не каждый хулиган позволит себе пристать к прохожему или бросить камнем в стекло. Почему-то мы сами себе помочь не очень-то хотим" – сказал Пшеницын.

"Сейчас мы говорим: да, в советские времена было так. Мы сломали эту систему. Так если система была действенная, нам помогала, то почему же мы так плохо ее восстанавливаем?" – добавил он.

Лариса Саламахина выразила уверенность, что до конца года в Беломорском районе все-таки появятся зарегистрированные народные дружины. Что касается их стимулирования, то она пообещала "что-нибудь придумать".  

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Комментарии

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Жуков
2017-05-30 14:02:10
Пока избушка ( правительство) не повернётся к народу передом , задница нам обеспечена.
новый
2017-05-30 13:57:24
Гарик, да всем этим кабинетным боевым офицерам лишь бы отмазки писать, создавать видимость своей значимости. За три дня можно зачистить этот Беломорский район от всяких гопников и быдлятины. И так по каждому району. Сразу тишина и покой наступят. Нет сил и средств - вызывайте подмогу из соседних областей. В 90-е годы питерский ОМОН на зачистку приезжал - сразу тихо стало. Так там они с братвой воевали, а тут местных алкашей гопников построить не могут. Позорище.
Гарик
2017-05-30 14:08:25
новый,...и я об этом...весь Беломорский отдел на улицу после работы ,пока не наведут порядок..начальника выгнать...видимо давно сидит. А, паралельнные структуры в Правительстве сократить или на улицу.
циник
2017-05-30 14:06:15
новый, Это же репрессии! Мы вот только что отряхнули совковый прах с сапог и опять? Что скажут друзья Юры, правозащитники?
новый
2017-05-30 13:37:34
Хде Росгвардия? Все задействованы на митингах?
Гарик
2017-05-30 13:16:24
А ,не жирно иметь при такой малонаселенной республике зам.главы по безопасности ,есть МВД ,оно разберется как с чем бороться.
Гарик
2017-05-30 13:10:05
Если бы не в наркоконтроле работал ,то понимал бы , что уличная преступность зависит от нормальной слаженной работы нарядов ППС ,ГИБДД ,ОВО, возможно ЧОПов. А ,если все спят во главе с начальником ,то и дружинники не помогут. Времена другие ,плати и будут тебе дружинники. А ,так это все болтовня ,не речь специалиста.
deep
2017-05-30 14:09:51
Гарик, Уличная, да любая другая, зависит от социальных условий: работа, не за еду, жильё, желательно не в ипотеку, отдых, ясли, сады, школы и далее.
nae
2017-05-30 12:57:56
"где не очень благополучное население" Посмотрите на ситуацию с другой стороны и постарайтесь сделать ПРАВИЛЬНЫЕ выводы.
новый
2017-05-30 12:27:43
А сам Пшеницын член ДНД? Пусть хоть раз выйдет вечером с повязкой, или тоже браконьеров ловит с Парфенчиковым в Москве?
User
2017-05-30 12:26:52
Понятно дело, рост уличной преступности связан с отсутствием народных дружинников и ряженных с нагайками, а вовсе не со стремительно погружающейся в ж... социально-экономической ситуацией.
ненец
2017-05-30 14:18:50
User, Всё так ; все глупости от безделья! Пшеницын - порожняк.
Зачем полицаев подменять ДНД? Работу отнимать. Каздый должен заниматься своим делом.
Кризис власти!
Сама себя сожрёт.
michail
2017-05-30 12:13:33
А куда спрятались ряженые клоуны с нагайками, они так рвутся наводить везде порядки.
Варвара
2017-05-30 12:02:08
С отсутствием дружин, достойной оплаты труда, отсутствием работы, нормальной инфраструктуры для людей, чет попы не дорабатывают? Не сеют доброе светлое, все пьете?
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