Зам Парфенчикова связал рост уличной преступности в Беломорском районе с отсутствием там народных дружин

Заместитель главы Карелии Александр Пшеницын раскритиковал власти Беломорского района за "плохую" работу по созданию народных дружин, напомнив о росте уличной преступности в районе в полтора раза.

На заседании республиканской комиссии по профилактике правонарушений, которое состоялось во вторник, замглавы администрации Беломорского района Лариса Саламахина рассказала о работе по созданию народных дружин, которая проводится в районе.

По ее словам, в населенных пунктах района есть люди, которые помогают силовикам обеспечивать общественный порядок.

"Это люди, которые при администрации с сотрудником полиции, с участковым проходят дворы, где не очень благополучное население, дежурят на всех массовых мероприятиях", - сказала она, добавив, что, как правило, это женщины, работающие в учреждениях социальной сферы, поскольку в основном именно такие организации и остались в районе.

При этом официальных народных дружин, отметила Лариса Саламахина, в Беломорском районе нет, поскольку к их регистрации люди относятся "пока не очень".

"Они говорят: мы согласны, мы будем продолжать эту работу, но не с удостоверением. У них какая ассоциация в голове: если человек выходит с удостоверением и повязкой, он это уже воспринимает - несмотря на то, что это добровольно, - как работу. И за это уже хочет получать что-то: или деньги, или отпуск. Начинают вспоминать далекие времена (и думают), что мы что-то им должны каким-то образом компенсировать", - объяснила представитель администрации.

Замглавы Карелии Александр Пшеницын, который является председателем комиссии, признался, что не понимает, как может работать незарегистрированная народная дружина.

"Люди осуществляют эту работу, но они не зарегистрированы, - сказал он. - А каков его статус? Вот он вышел: ни повязки нет, ни удостоверения, он начинает крутить руки, вы уж извините, может, я сгущаю краски, а человек кричит: "Помогите, хулиганы зрения лишают". Как-то все это нездорово получается".

Пшеницын раскритиковал работу районной администрации, напомнив, что закон о народных дружинах был принят еще в 2014 году. Также он фактически связал отсутствие зарегистрированных народных дружин с ростом уличной преступности в районе.

"2014 год, а сегодня уже 2017-й. Понятно, что мы на севере живем, мы такие замороженные, медленно раскачиваемся. Но вот, допустим, из справки: количество преступлений, совершенных на улицах в Беломорском районе, возросло на 52%. Для чего нам нужны дружины: для того, чтобы как раз помочь сотрудникам правоохранительных органов на улице. И даже уже появление дружинника оказывает пассивное, но, тем не менее, влияние. Не каждый хулиган позволит себе пристать к прохожему или бросить камнем в стекло. Почему-то мы сами себе помочь не очень-то хотим" – сказал Пшеницын.

"Сейчас мы говорим: да, в советские времена было так. Мы сломали эту систему. Так если система была действенная, нам помогала, то почему же мы так плохо ее восстанавливаем?" – добавил он.

Лариса Саламахина выразила уверенность, что до конца года в Беломорском районе все-таки появятся зарегистрированные народные дружины. Что касается их стимулирования, то она пообещала "что-нибудь придумать".