Замдиректора магазина в Петрозаводске простила лжеполицейских, вымогавших у нее деньги

В связи с примирением сторон прекращено уголовное дело в отношении двух граждан, сообщили в городском суде Петрозаводска.

В связи с примирением сторон прекращено уголовное дело в отношении двух граждан, которые в марте прошлого года, представившись сотрудниками полиции, под угрозой возбуждения уголовного дела потребовали у заместителя директора одного из магазинов города Петрозаводска 200 тысяч рублей. Потерпевшая, желая избежать привлечения к уголовной ответственности, передала требуемые денежные средства.

Материальный ущерб возмещен в полном объеме.