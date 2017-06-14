12:03, 14 Июня 2017
Замдиректора магазина в Петрозаводске простила лжеполицейских, вымогавших у нее деньги
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В связи с примирением сторон прекращено уголовное дело в отношении двух граждан, сообщили в городском суде Петрозаводска.
В связи с примирением сторон прекращено уголовное дело в отношении двух граждан, которые в марте прошлого года, представившись сотрудниками полиции, под угрозой возбуждения уголовного дела потребовали у заместителя директора одного из магазинов города Петрозаводска 200 тысяч рублей. Потерпевшая, желая избежать привлечения к уголовной ответственности, передала требуемые денежные средства.
Материальный ущерб возмещен в полном объеме.
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