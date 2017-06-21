Замена водительских удостоверений: первые итоги

С 1 июня в России заработала новая редакция закона "О безопасности дорожного движения".

Компаниям запрещено нанимать граждан с иностранными правами для управления автобусами, такси, грузовиками, и др. транспортными средствами. Теперь им нужно сдавать экзамены ГИБДД и получать российские водительские удостоверения.

По оценкам комитета Госдумы по транспорту, на указанную дату в стране работало около 70 тысяч иностранцев, не имеющих российских прав. Не секрет, что основная масса иностранных водителей живет и работает в Москве и Санкт-Петербурге.

Давайте посмотрим, что происходит в этой сфере спустя три недели после вступления новой редакции закона в силу?

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