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15:32, 07 Июня 2017

Замминистра Карелии по вопросам нацполитики отсудила у Григорьева 100 тысяч за "подлюку"

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Судом удовлетворен иск заместителя Министра Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на сайте инстанции.

Решением Петрозаводского городского суда от 7 июня иск заместителя министра Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями Елены Мигуновой к Анатолию Григорьеву о защите чести, достоинства и деловой репутации удовлетворен в полном объеме.

Напомним, заместитель министра Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями Елена Мигунова предъявила иск к экс-депутату карельского парламента Анатолию Григорьеву о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Свои требования истица обосновывает тем, что во время ее выступления на круглом столе по вопросам развития коренных народов Республики Карелия в Национальном музее Республики Карелия ответчик публично оскорбил ее.

Елена Мигунова потребовала обязать ответчика опровергнуть порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию сведения, распространенные на публичном мероприятии путем публичных извинений в ее адрес на заседании Консультативного совета по вопросам взаимодействия с национальными общественными объединениями и национально-культурными автономиями при министерстве Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Скандал случился 9 февраля. Круглый стол в Национальном музее вел член Совета при президенте по развитию гражданского общества Андрей Бабушкин. После того, как ведущий передал слово замминистра по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями Елене Мигуновой, экс-депутат, лидер "Карельского конгресса" Анатолий Григорьев стал и публично оскорблять ее.

"Преступница. Св***чь. Д*ра. Вот чудо в перьях. Позор. Она говорит чепуху! … Дура. Вот св***чь. Дура. Редкостная св***чь. Су**а. Не смыслит ничего и докладывает. Чокнутая. Подлюка", - сказал тогда Анатолий Григорьев, после чего Андрей Бабушкин призвал его успокоиться.

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Rmj
2017-06-07 15:58:06
Ума лишился старче. Легко отделался.
новый
2017-06-07 15:49:47
Эх, Григорьев.. Горячий карельский парень. Укажи хоть номер счета - переведу с пенсии тысячу рублей. Карельцы своих не бросают.
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