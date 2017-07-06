15:17, 06 Июля 2017
Замминистра обороны в пятницу посетит Петрозаводск
По теме
Загрузка...
Замминистра обороны Тимур Иванов проинспектирует строительство президентского корпуса в Петрозаводске.
В пятницу 7 июля в Петрозаводск на военном самолете буквально на пару часов прилетит заместитель министра обороны России Тимур Иванов, непосредственно курирующий ход строительства президентского кадетского училища, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
03.07.2017, 09:44
05.07.2017, 16:15
30.06.2017, 06:40
29.06.2017, 20:20
Аналитика
Сегодня 10:33
Политкухня
Абсурдность обвинений в деле "Петропита".
Сегодня 09:07
03.07.2017 11:58
03.07.2017 09:44
Чтиво
Сегодня 15:10
Без политики
Интервью с тренером-преподавателем футбольной секции "Юный чемпион" Артуром Федоровым.
04.07.2017 12:03
03.07.2017 17:06
30.06.2017 11:11
Медиа
05.07.2017 14:35
Опрос
Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?
Комментарии