Замминистра обороны в пятницу посетит Петрозаводск

Замминистра обороны Тимур Иванов проинспектирует строительство президентского корпуса в Петрозаводске.

В пятницу 7 июля в Петрозаводск на военном самолете буквально на пару часов прилетит заместитель министра обороны России Тимур Иванов, непосредственно курирующий ход строительства президентского кадетского училища, пишут "Вести Карелии".

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