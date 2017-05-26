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10:26, 26 Мая 2017

Замминистра посадил в Петербурге дерево с Матвиенко и Героем России Серовой

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Замминистра по природопользованию и экологии Карелии Алексей Павлов принял участие в посадке деревьев в Санкт-Петербурге.

Чиновник приехал в город на Северную столицу для участия в Невском международном экологическом конгрессе "Экологическое просвещение - чистая страна".

В рамках форума состоялась акция по посадке деревьев, написал он в Facebook.

"Принял участие в Акции по восстановлению утраченных деревьев в Таврическом саду в Санкт-Петербурге. Возглавила мероприятия Матвиенко Валентина Ивановна, председатель Совета Федерации. Мне выпала честь сажать деревья с Героем России, космонавтом, заместителем председателя комитета Государственной думы ФС РФ по экологии и охране окружающей среды Серовой Еленой Олеговной!" – написал он.

Как видно на фото, для Валентины Матвиенко постелили искусственный газон.

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Комментарии

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stranger
2017-05-26 12:54:24
Дык, кто её посадит, она же дерево.
User
2017-05-26 11:13:18
Матвиенко на шпильках с лопатой - эта пять! Дворники и садовники нынче через чур высокооплачиваемые. Имеется вопрос - какой толк для Карелии, от подобных тусовок? Может хватит уже бюджетные деньги на бесполезные действа переводить?!
ненец
2017-05-26 11:34:19
User, Потома ведь, как водится, обмыли. Т.е. полили :) В сапогах чтоль праздновать? А вдруг танцы!?
баян
2017-05-26 10:43:03
да значимое события
Гарик
2017-05-26 10:33:11
У себя в Карелии что-нибудь посадил бы...деятель из Facebook
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