Замминистра посадил в Петербурге дерево с Матвиенко и Героем России Серовой

Замминистра по природопользованию и экологии Карелии Алексей Павлов принял участие в посадке деревьев в Санкт-Петербурге.

Чиновник приехал в город на Северную столицу для участия в Невском международном экологическом конгрессе "Экологическое просвещение - чистая страна".

В рамках форума состоялась акция по посадке деревьев, написал он в Facebook.

"Принял участие в Акции по восстановлению утраченных деревьев в Таврическом саду в Санкт-Петербурге. Возглавила мероприятия Матвиенко Валентина Ивановна, председатель Совета Федерации. Мне выпала честь сажать деревья с Героем России, космонавтом, заместителем председателя комитета Государственной думы ФС РФ по экологии и охране окружающей среды Серовой Еленой Олеговной!" – написал он.

Как видно на фото, для Валентины Матвиенко постелили искусственный газон.